Roma, Smalling e Llorente out: Kumbulla chiede spazio

In vista del match contro il Milan. la Roma ha gli uomini contati in difesa: possibile chance per Kumbulla

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, in vista del big match contro il Milan, José Mourinho dovrà fare a meno di Chris Smalling e Diego Llorente: la Roma, infatti, dopo il forfai dell’ex calciatore del Manchester United, contro i bergamaschi ha perso per infortunio il difensore spagnolo. Una situazione delicata per la squadra giallorossa che, al momento, si sta giocando l’accesso alle prime quattro posizioni in campionato e quello alla finale in Europa League.

Roma, Kumbulla titolare contro il Milan?

In vista del match contro il Milan, José Mourinho ha solamente tre difensori centrali a disposizione. Per questa ragione Il Messaggero ha fatto un’analisi sulla possibile retroguardia che il tecnico portoghese potrebbe schierare contro i rossoneri: nonostante gli uomini contati, e la difesa a 4 sperimentata contro la Sampdoria, la Roma dovrebbe partire con la difesa a 3, con Kumbulla che dovrebbe partire dal primo minuto al fianco di Gianluca Mancini e di Roger Ibanez.