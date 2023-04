Tottenham-Manchester United, probabili formazioni e dove vederla

Scontro diretto per l’Europa a Londra

Il Tottenham, dopo il terribile 6-1 subito dal Newcastle, ospita il Manchester United, nel match valevole per la 33esima giornata di Premier League, al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, questa sera alle 21.15. Formazione di casa obbligata al riscatto, a seguito della terribile prestazione di domenica, e caccia di tre punti fondamentali per l’Europa, sempre più lontana dopo le vittorie di Liverpool e Aston Villa. Tuttavia, anche i Red Devils sono chiamati ad un buon risultato per tenere lontane inseguitrici della zona Champions. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport 4K (213), in streaming su Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni: