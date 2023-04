Bochum-Borussia Dortmund, probabili formazioni e dove vederla

Il Borussia prova a mantenere il primato

Borussia Dortmund, reduce dal sorpasso al Bayern che vale il primo posto in Bundesliga, vola in trasferta contro Bochum. Il match si disputerà questa sera alle 20.30 al Vonovia Ruhrstadion di Bochum. Gialloneri che proveranno a mantenere il primato in classifica, raggiungendo la seconda vittoria consecutiva, dopo quella di sabato scorso contro l’Eintracht; Bochum, invece, obbligato al risultato positivo per evitare il terz’ultimo posto, distante soltanto due punti e occupato dallo Stoccarda, che varrebbe lo spareggio retrocessione. L’incontro sarà disponibile, in esclusiva, su Sky Sport Uno e in streaming su Now e Sky Go.

Le probabili formazioni:

Bochum (4-2-1-3): Riemann; Gamboa, Antwi-Adjei, Masovic, Soares; Losilla, Osterhage; Stoger; Zoller, Hofmann, Antwi-Adjei.

Borussia Dortmund (4-2-4): Kobel; Hummels, Sule, Guerreiro, Ryerson; Can, Bellingham; Haller, Brandt, Malen, Adeyemi.