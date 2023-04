Calciomercato Inter, Marotta prenota il sostituto di Onana | Ecco il nome

L’Inter nonostante il finale di stagione pieno di impegni tra campionato, Coppa Italia e Champions League, continua ad essere vigile sul mercato e si prepara a eventuali sostituti in caso di partenze eccellenti. Onana potrebbe essere uno dei sacrificati qualora dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, ma Marotta ha già in mente il sostituto.

Calciomercato Inter, Marotta individua Vicario come potenziale sostituto di Onana

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il grande obiettivo per la porta nerazzurra, in caso di addio del camerunese, è Guglielmo Vicario dell’Empoli. il classe ’96 è stato avvistato in panchina domenica scorsa a colloquio col vice d.s. dell’Inter, Dario Baccin. Segno di come la dirigenza intenda restare in pressing sul giocatore e sulla società toscana, in modo da preparare il terreno per l’eventuale affondo decisivo in estate.