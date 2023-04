Calciomercato Inter, obiettivo esterno destro: Buchanan erede di Dumfries?

In vista della prossima stagione l'Inter avrebbe individuato in Buchanan il sostituto di Dumfries

In vista della prossima stagione, nonostante la semifinale di Champions League, l’Inter potrebbe sacrificare qualche pedina: nei giorni scorsi si è vociferato che Giuseppe Marotta potrebbe decidere di cedere Denzel Dumfries, il quale in questa stagione è partito a rilento per poi riprendersi ed essere decisivo nella seconda parte di stagione, in particolare all’andata dei quarti di finale contro il Benfica.

Inter, Buchnan obiettivo per la fascia destra

Denzel Dumfries era stato inserito nella lista dei partenti già da tempo e, nonostante il suo rendimento sia migliorato nelle ultime settimane, sarebbe ancora uno dei possibili sacrificati in casa Inter. Secondo quanto riportato dal Belgio il possibile sostituto dell’esterno olandese potrebbe essere Buchanan, valutato circa 15 milioni di euro dal Bruges, ma la trattativa ancora non sarebbe stata messa in piedi e, dunque, bisognerà aspettare la fine della stagione con la squadra nerazzurra coinvolta ancora su tre fronti.