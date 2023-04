Calciomercato Juventus, Allegri in bilico | Ecco i nomi per la panchina bianconera

Allegri in bilico, Zidane e Conte nomi forti per il futuro

La Juventus riflette sulla panchina bianconera in vista della prossima stagione: la posizione del tecnico livornese è in bilico, specialmente dopo il mancato raggiungimento della finale di Coppa Italia. Decisivi saranno il finale di campionato e di Europa League, ma i nomi per il dopo Allegri già cominciano a circolare.

Calciomercato Juventus, Zidane e Conte possibili sostituti di Allegri

Come riporta il Corriere di Torino, la posizione di Allegri resta salda al momento, ma se tra campionato ed Europa League non dovesse arrivare la qualificazione in Champions «sul campo» allora anche queste certezze potrebbero vacillare. E in questi casi i fantasmi di Zidane e Conte tornano a circolare come d’abitudine dalle parti della Continassa.