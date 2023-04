Calciomercato Juventus, capitolo Di Maria: i dubbi del Fideo

In vista della prossima stagione Angel Di Maria è in scadenza di contratto: tutti i dubbi del Fideo per continuare con la Juventus

Dopo la sconfitta contro l’Inter, la squadra di Massimiliano Allegri ha a disposizione campionato ed Europa League per accedere alla prossima edizione della Champions League. Nonostante un futuro incerto, Calvo ha dichiarato che la Juventus ha la possibilità di programmare il mercato in vista della prossima stagione: alcuni calciatori sono in scadenza e, dunque, la Vecchia Signora vorrebbe capire quali sono le loro intenzioni.

Juventus, Di Maria deluso dal rendimento dei bianconeri

Tra i calciatori in scadenza c’è anche Angel Di Maria, arrivato alla corte di Allegri la scorsa estate: il Fideo voleva capire se aveva ancora il passo, e soprattutto la volontà, di continuare un altro anno in Europa prima di tornare al Rosario Central. Nonostante la sua intenzione di rinnovare sia stata ribadita più volte, in quanto lui e la sua famiglia si trovano bene a Torino nell’ultimo periodo le prestazioni dei bianconeri non decollano e il Fideo, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, sarebbe deluso dal rendimento della Juventus: in particolare, nel match con l’Inter avrebbe visto troppa rassegnazione nell’ambiente bianconero. Al momento, però, non si può ancora dire che il rinnovo dell’esterno argentino sia precluso.