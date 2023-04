Calciomercato Juventus, Padovan attacca Paredes: “Non ha alcun valore tecnico, così come Icardi”

“100 milioni più Icardi e Paredes per Osimhen al PSG? Direi di no perchè Paredes non ha alcun valore tecnico e tattico mentre Icardi è ormai un calciatore del passato. Prendere due calciatori del genere significherebbe farsi condizionare. Per me il Napoli deve chiedere 150 milioni”.

Calciomercato Juventus, Padovan: “Osimhen vale 150 milioni”

“Questo scudetto è dell’era De Laurentiis, ha una provenienza dalla serie C che quel Napoli non vinse nemmeno facilmente restando due anni in quella categoria. Ricordo quando De Laurentiis arrivò in questa realtà non vi era nulla. Il Napoli partendo dallo zero assoluto è arrivato ad essere un top club. Lo scudetto di Ferlaino fu di rivalsa, questo è più frutto della consapevolezza di essere di fronte ad una grande squadra che non aveva quella di battere il Nord bensì di essere protagonista in Italia ed Europa”. Queste le parole di Giancarlo Padovan, noto giornalista che ha parlato di un possibile intreccio di mercato che coinvolgerebbe diversi calciatori a partire da quello juventino.