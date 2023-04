Calciomercato Milan, futuro incerto per il centrocampista

Il Milan in questo finale di stagione è trascinato dalle prestazioni di Brahim Diaz: il trequartista spagnolo è stato decisivo nel doppio confronto con il Napoli in Champions League e si prepara al doppio derby in semifinale, anche se il suo futuro è al momento ancora incerto.

Calciomercato Milan, futuro incerto per Brahim Diaz: dipende tutto dal Real Madrid

Come riporta Tuttosport, al termine di questa annata sportiva lo spagnolo dovrebbe ritornare alla base, al Real Madrid. Date le recenti prestazioni, e non solo, il Milan vuole tenerlo ma la sensazione è che molto dipenderà dai Blancos. Il club rossonero, forte della volontà del giocatore, cerca di giocare in anticipo ma servirà un incontro tra i club.