Calciomercato Milan, incerto il futuro di un centrocampista: il Napoli monitora la situazione

Il Milan sta valutando se sfruttare o meno l'opzione di acquisto per Aster Vrancx: il Napoli +è alla finestra

La stagione a corrente alternata non ferma il Milan, che è pronto a programmare anche la prossima annata: prima, però, bisogna capire quali sono le intenzioni su alcuni calciatori che i rossoneri dovranno riscattare. Un nome su tutti è quello di Brahim Diaz, verso il quale Paolo Maldini potrebbe esercitare l’opzione di acquisto, ma il Real Madrid, a sua volta, ha il controriscatto.

Milan, valutazioni sul rendimento di Vranckx

Oltre a Brahim Diaz, le valutazione che il Milan sta facendo sui calciatori che dovrà riscattare riguardano anche Aster Vranckx, il quale, nonostante le poche apparizioni, ha mostrato il suo potenziale. La società rossonera, però, sarebbe indecisa se sborsare i 12 milioni di euro pattutiti al momento dell’accordo avvenuto la scorsa estate. Per questa ragione, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli starebbe cercando di sfruttare la situazione, inserendosi a sorpresa per soffiare il calciatore ai rossoneri dando al Wolfsburg, squadra proprietaria del cartellino del centrocampista belga, la stessa somma che avrebbe versato il Milan. Il duello tra le due compagini, dunque, non sembrerebbe terminato nella doppia sfida di Champions League.