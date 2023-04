Calciomercato Roma, ecco le mosse di mercato di Pinto: le ultime

La Roma comincia a mtuoversi per il mercato estivo, e Tiago Pinto cerca di dettare la linea per creare una squadra ancor più competitiva. Il ds giallorosso ha come compito principale quello di sistemare le fasce e nelle ultime ore è spuntato il nome di Guerreiro del Borussia Dortmund. Il portoghese, classe 93, è in scadenza con il club tedesco e potrebbe essere un’ottima occasione per la Roma, per inserire nella nuova rosa un terzino in più.

Roma, Ibanez in uscita

La “macchina” Pinto è partita ed, secondo le ultime decisioni prese con il mister, Ibanez è il sacrificio che i giallorossi sono disposti a fare per racimolare quel gruzzoletto da poter reinvestire nel mercato. Con ogni probabilità anche Abraham seguirà le orme del brasiliano, tornando in Premier.