Il Lecce torna a vincere. Contro l’Udinese ci pensa Strefezza (1-0)

Punti d'oro per il Lecce al Via del Mare

I salentini tornano alla vittoria

Finisce 1-0 al Via del Mare tra Lecce e Udinese. Importantissima vittoria per i salentini in corsa salvezza. I giallorossi agguantano i tre punti che mancavano dallo scorso 19 febbraio (contro l’Atalanta). Dopo un primo tempo a reti inviolate, decide Gabriel Strefezza dal dischetto al minuto numero 62. Il Lecce sale a quota 32, tornando a 5 punti di vantaggio sul Verona terz’ultimo; friulani, invece, restano a 42.

Lecce-Udinese, risultato e tabellino

Reti: al 16′ st Strefezza (rigore)

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey (21′ st Romagnoli), Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin (dal 33′ st Gonzalez), Hjulmand, Oudin (33′ st Maleh); Strefezza (33′ st Banda), Colombo (11′ st Ceesay), Di Francesco. A disposizione: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Tuia, Helgason, Gonzalez, Ceccaroni, Banda, Persson, Maleh, Ceesay, Cassandro. Allenatore: Baroni

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol (41′ st Vivaldo), Perez (31′ st Masina); Ehizibue, Samardzic (18′ st Thauvin), Walace (31′ st Ebosele), Lovric (18′ st Arslan), Udogie; Pereyra; Nestorovski. A disposizione: Padelli, Piana, Ebosele, Masina, Arslan, Zeegelaar, Abankwah, Thauvin, Semedo. Allenatore: Sottil