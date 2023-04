Inter, torna la LuLa contro la Lazio

Dopo la grandissima prova contro l’Empoli in campionato, Romelu Lukaku partirà ancora una volta titolare, questa volta però al fianco di Lautaro Martinez e non di Correa, come è successo nella scorsa giornata di campionato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il belga affiancherà nel duo d’attacco il campione del mondo nella sfida contro la Lazio domenica alle ore 12.30.

Inter, i nerazzurri ritrovano Lukaku

L’Inter ha bisogno assoluto di Lukaku e dei suoi goal, dati gli impegni che aspettano la squadra di Inzaghi. Dopo mesi di prestazioni poco solide, l’attaccante ex Everton sembra aver ritrovato la quadra e l’Inter ringrazia. I nerazzurri dovranno affrontare una serie di partite super importanti, tra cui quelle del rush finale verso la conquista di un posto alla prossima della Champions League, le semifinali con il Milan e la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Aver ritrovato l’attaccante a questo punto della stagione potrebbe rappresentare una svolta importantissima per la squadra di Simone Inzaghi in vista del raggiungimento degli obiettivi prefissati ad inizio stagione.