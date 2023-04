Juventus, ecco la verità sulle proposte agli abbonati

La Juventus si è preparata ad una sua retrocessione in Serie B? Non proprio. In primis, c’è da precisare che la mail inviata dal club bianconero ai propri abbonati “Premium Club” non accenna quasi mai ad una possibile retrocessione per questioni che coinvolgono la Giustizia Sportiva, questo perché la clausola Serie B è presente sulle condizioni generali del contratto dal 2006.

Juventus, nessun pericolo di Serie B

La Juventus ha inviato una mail ai propri abbonati con le condizioni generali in vista della prossima stagione. In particolar modo, il club ha contattato con una mail i supporters che sono già abbonati al pacchetto nell’annata ancora in corso. La Juventus ha avvisato i propri fan che potrebbero profilarsi 2 scenari:

Scenario numero 1: “Con il termine ‘Corrispettivo Campionato’, equivalente all’85% del valore del contratto, si intende il corrispettivo dovuto dal Cliente a Juventus per la fruizione di tutti i Servizi in occasione delle Partite Casalinghe del Campionato Italiano e delle Partite Casalinghe che saranno eventualmente disputate in Coppa Italia”.

Scenario numero 2: “Con ‘Corrispettivo Europa’ si intende il corrispettivo dovuto dal Cliente a Juventus per la fruizione di tutti i Servizi in occasione delle Partite Casalinghe di Europa (Uefa Champions League/Europa League/Conference League), se e nella misura in cui Juventus sia ammessa e/o qualificata, da versare in un’unica soluzione anticipata all’avversarsi della condizione”.

“Il contratto – prosegue il testo della mail – verrà così suddiviso in due tranche di pagamenti: 1° pagamento da saldare alla firma del contratto e 2° pagamento da liquidare solo in caso di ammissione/qualificazione in Europa (Uefa Champions League/Europa League/Conference League)”. Se poi si leggono le condizioni generali del contratto, si trova la dicitura “Qualora Juventus, per qualsiasi motivo, dovesse retrocedere in Serie B, il corrispettivo dovuto dal cliente sarà ridotto del 30%”, ma non è una notizia poiché questa clausola, come già detto, è presente da ben 17 anni e non fa alcun riferimento alle vicende che vedono coinvolte la Juventus.