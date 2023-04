Juventus, il Siviglia è in gran spolvero I Una striscia positiva che è un segnale

Il Siviglia è in serie positiva nella Liga spagnola.

La Juventus non sta vivendo il migliore dei suoi momenti. Massimiliano Allegri ha subito tre sconfitte consecutive in campionato, compensate dalla qualificazione alle semifinali Europa League.

Siviglia, un avversario ostico

Proprio il prossimo avversario nell’Europa minore, infatti, sta brillando e non poco. Gli andalusi, infatti, hanno vinto quattro delle ultime cinque partite nella Liga spagnola. Una striscia che ha riacceso le speranze spagnole di qualificarsi alle competizioni europee.

Non bisogna dimenticare, inoltre, che il Siviglia è squadra veterana e pluri vittoriosa in Europa League. Un ostacolo non da poco per i bianconeri, che puntano a raggiungere la finale.

Juventus, Europa League a tutti i costi

Due situazioni diametralmente opposte, non solo per i risultati. Una sfida che richiederà una Juventus al massimo delle potenzialità. Perché l’Europa League è l’unico obiettivo ancora alla portata, in questa bizzarra stagione.