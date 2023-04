Krunic carica: “Il Milan deve giocare sempre la Champions”

Intervistato a MilanTv, Rde Krunic ha parlato del periodo rossoneri a poche ore dalla decisiva di Champions contro la Roma.

Milan, Krunic: “Volevamo lo scudetto”

“Abbiamo passato vari momenti, dai più brutti ai più belli. Ogni anno guardavamo sempre avanti e penso che siamo migliorati ogni anno, raggiungendo qualcosa di speciale. All’inizio è stata la qualificazione in Champions League, poi lo Scudetto, adesso siamo andati avanti in Champions. Sicuramente l’obiettivo di inizio stagione era di vincere ancora lo Scudetto perché noi pretendiamo sempre il massimo. La qualificazione in Champions ovviamente ora è un obiettivo. Il Milan ovviamente deve giocare la Champions e dobbiamo raggiungere questo traguardo”.