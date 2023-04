Lazio, Immobile provato tra i titolari | Sarri può sorridere

Dopo la sconfitta contro il Torino, Maurizio Sarri sta preparando la garra contro l’Inter: a San Siro la Lazio vorrà portare via punti pesanti per rinforzare la sua posizione in classifica, La lazio, al momento, sono secondi con 5 punti di vantaggio da Milan e Roma, che occupano rispettivamente la quarta e la quinta posizione.

Lazio, Cataldi si riprende la regia

In vista del match contro l’Inter, Maurizio Sarri ha iniziato a provare quella che sarà la probabile formazione in vista di San Siro dove potrebbe esserci spazio dal primo 1′ sia per Immobile che per Cataldi, due pedine fondamentali nella scacchiera di Sarri per la volata Champions League.