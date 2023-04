Lecce-Udinese, probabili formazioni e dove vederla

I salentini vogliono uscire dalla crisi

Al Via del Mare, alle 18.30, si apre la 32esima giornata di Serie A. Il Lecce ospita l’Udinese. Con la zona retrocessione distante soltanto due punti (Verona a 26, Lecce a 28), il match di questa sera diventa fondamentale per i giallorossi, soprattutto per uscire da una crisi di risultati, che vede la formazione salentina mancare la vittoria dallo scorso 19 febbraio). I friulani, tuttavia, reduci dalla vittoria contro la Cremonese di domenica scorsa, proseguono una grande stagione, con una salvezza conquistata da tempo e un nono posto, a 42 punti. Lecce-Udinese sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo, Gonzalez, Hjulmand, Blin, Strefezza, Colombo, Banda. All. Baroni.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri, Becao, Bijol, Perez, Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie, Pereyra, Beto. All. Sottil.