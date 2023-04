Milan, il futuro di Ibrahimovic condiziona il mercato

Lo svedese verso il ritiro a fine stagione?

I tifosi del Milan se lo chiedono, non ricevendo risposte certe. A fine stagione sarà addio con Zlatan Ibrahimovic? Il finale appare ovvio, ma solo per i non addetti ai lavori. Lo svedese è un combattente, e ciò gli sta permettendo di rimanere a tutti gli effetti un giocatore.

Tanti infortuni, nessuna certezza

Contro il Lecce, nel corso del riscaldamento in panchina, Ibrahimovic ha subito l’ennesimo guaio fisico. Uno stop non previsto, che costringe il giocatore a rientrare in infermeria. Fino a quando? Non è dato sapere. Il giocatore, dal suo ritorno al Milan, è abituato ad agire in autogestione del proprio fisico.

Zlatan condiziona il mercato

Zlatan Ibrahimovic è l’uomo simbolo dei rossoneri, il leader carismatico. Nonostante questo, però, la società è chiamata a una presa di posizione. Lo svedese occupa una casella di attaccante che, seppur nobile, influisce sulle scelte di mercato. Il reparto offensivo del Milan, infatti, subirà delle profonde modifiche in estate.

Il futuro oltre Ibra

L’addio di Origi è quasi scontato, così come altrettanto è la centralità di Olivier Giroud. La priorità, in Via Aldo Rossi, è l’acquisto di una punta, considerate le 36 primavere del francese. Il posto in rosa occupato da Ibrahimovic è la variabile che potrebbe cambiare le strategie. Restare o salutare il calcio giocato? Lo svedese risponderà con il suo tempo, quel tempo che per Maldini e sempre più stretto.