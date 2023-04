Racing Strasburgo-Lione, probabili formazioni e dove vederla

Lione a caccia di punti per la Conference

Lione a Strasburgo, nella 33esima giornata di Ligue1, questa sera, alle 21, allo stadio della Meinau, ospite del Racing Strasburgo. Ospiti che, dopo lo stop della scorsa giornata contro il Marsiglia, vorranno riprendere il cammino verso un posto in Conference League per la prossima stagione; tuttavia, di fronte a loro, c’è il Racing Strasburgo che, reduce da due vittorie consecutive, proverà a mantenere la posizione conquistata, fuori dalla zona retrocessione (anche se, attualmente, si trova a pari punti con Nantes e Brest). Il match sarà visibile su Sky Sport Football e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

Strasburgo: Sels – Perrin, Djiku, Le Marchand – Guilbert, Doukoure, Bellegarde, Delaine – Diarra, Sanson – Diallo.

Lione: Lopes – Gusto, Lovren, Lukeba, Tagliafico – Thiago Mendes, Tolisso, Caqueret – Barcola, Lacazette, Cherki.