Roma, buone notizie per Mourinho: riecco il centrocampista

Stagione travagliata al massimo quella di Georginio Wijnaldum, in virtù degli innumerevoli infortuni che si sono susseguiti in questi mesi. L’ultimo infortunio risale ad una settimana fa, al ritorno col Feyenoord, con l’olandese però che ha recuperato e che sarà disponibile per la sfida contro il Milan.

Roma, ritorna Wijnladum dopo l’infortunio

Georginio Wijnaldum sarà a disposizione di José Mourinho per la sfida in campionato contro il Milan, in programma sabato alle 18 allo Stadio Olimpico. Il centrocampista ieri ha svolto lavoro personalizzato e oggi si apprende che ha recuperato dal problema al flessore. Con un post sui social il centrocampista olandese ha comunicato il suo ritorno. “Back at training” le parole di Wijnaldum in vista della ripresa degli allenamenti a Trigoria. Sorride dunque Mourinho, in un momento in cui l’infermeria giallorossa gli da pochi motivi per farlo.