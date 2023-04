Roma, dirigenza infuriata con Digitalbits: via la scritta dalla maglia

Non ci sono solo i temi di mercato, in casa Roma, perchè a tenere banco c’è anche quello dello sponsor tecnico. Infatti la dirigenza giallorossa, da giorni, sta cercando di inserire nuovi sponsor per la nuova stagione, avendo come testimonial ufficiali Mourinho e Dybala.

Roma, Digitalbits salta il pagamento di una tranche

Visto il mancato pagamento, i giallorossi hanno deciso di sospendere la partnership grazie all’inserimento di una clausola precedente che permetterà al club della famiglia Friedkin di togliere lo sponsor già dalla sfida di domani contro il Milan visto che ci sarà(ci sarà, nel caso di via libera dalla Lega Serie A, un logo con cui il club vuole omaggiare il proprio legame con la città, che dovrebbe essere il logo SPQR).