Spezia-Monza, probabili formazioni e dove vederla

Spezia obbligato alla vittoria

Al Picco, ospite dello Spezia, arriva il Monza, questa sera alle 20.45. Bianconeri che, dopo il pareggio nel derby ligure contro la Sampdoria, dovranno vincere per provare ad allontanarsi dal Verona, in attesa della trasferta dei gialloblù a Cremona, e dal terz’ultimo posto che significherebbe Serie B. Di fronte allo Spezia c’è il Monza. Brianzoli, in grande condizione, cercano la terza vittoria consecutiva. Il match sarà trasmesso su DAZN e Sky Sport Calcio (202), e in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Nikolaou, Ampadu, Bastoni; Bourabia, Esposito, Ekdal; Verde, Shomurodov, Gyasi. All. Semplici

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Mari, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, C. Augusto; Colpani, Caprari; Dany Mota. All. Palladino.