Barcellona-Betis, probabili formazioni e dove vederla

Barça sempre più vicino al titolo

Il Barcellona, sempre più vicino al titolo di campione di Spagna, ospita il Betis nel match valevole per la 32esima giornata de La Liga. L’incontro è in programma questa sera alle 21 al Camp Nou di Barcellona. Blaugrana – dopo la sconfitta con il Rayo Vallecano e l’occasione persa per allungare ulteriormente sul Real – cercheranno i tre punti davanti al proprio pubblico; tuttavia, il Betis, sesto in campionato, vorrà provare il sorpasso al Villareal nella corsa all’Europa League. Barça-Betis verrà trasmesso, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

Barcellona (4-3-3): ter Stegen, Balde, Alonso, Araujo, Koundé, Pedri, de Jong, Gavi, Torres, Lewandowski, Raphinha. Allenatore: Xavi

Real Betis (4-2-3-1): Silva, Ruibal, Pezzella, Felipe, Miranda, Rodriguez, Guardado, Canales, Carvalho, Rodri, Perez. Allenatore: Pellegrini