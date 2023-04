Calciomercato Inter, la permanenza di Males al Basilea ora non è impossibile | Il punto della situazione

Dopo aver accantonato momentaneamente la pratica Coppa Italia, con l’Inter che è riuscita ad ottenere il passaggio del turno e ad ottenere così il biglietto per la finale della competizione dove sfiderà la Fiorentina all’Olimpico, la società di Viale della Liberazione è subito ritornato concentrata sulle questioni inerenti al mercato. Prima di tutto Beppe Marotta e Piero Ausilio dovranno senza meno concludere il più in fretta possibile alcune trattative per i rinnovi di contratto di molti giocatori. Gli uomini di Simone Inzaghi, infatti, i cui contratto scadranno il prossimo 30 giugno, sono ben 11. Tra questi spiccano i nomi di Lukaku (prestito), De Vrij, Acerbi (prestito con diritto di riscatto) e Dzeko. La società nerazzurra dovrà poi interessarsi e pensare anche a cosa fare di tutti quei giocatori mandati in prestito e che se non verranno riscatti faranno ritorno a Milano in estate. Anche qui gli imputati sono veramente tanti. Sensi, Satriano, Lazaro, Vanheusden, Agoumé, Radu, Fabbian, Colidio, Esposito, Pirola, Salcedo sono solo alcuni dei giocatori nerazzurri che sono attualmente in prestito e che se non verranno riscattati faranno ritorno in città. Facente parte di questa lista è anche Darian Males. Nelle ultime ore si è tornato molto a parlare in casa Inter della situazione legata allo svizzero, attualmente in prestito al Basilea. Il suo futuro sembrava segnato ma nelle ultime ore la situazione sembrerebbe aver preso un’importante virata.

Calciomercato Inter, il Basilea non vuole mollare Males

Darian Males sembrava destinato a tornare, almeno momentaneamente a Milano, visto che negli ultimi giorni sembrava che il Basilea considerasse troppo alta la cifra richiesta dall’Inter per il suo riscatto: sui 3 o 4 milioni di euro. Il trequartista svizzero, acquistato dai nerazzurri nell’estate del 2020 dal Lucerna per 2,5 milioni di euro, sta disputando però in Svizzera una stagione brillante e nettamente sopra le aspettative. In questa stagione per Males sono già 10 i gol messi a referto e 12 le volte in cui ha mandato alla rete un compagno. Per questo, avendo convinto allenatore e dirigenza del club, la possibilità invece di una sua possibile permanenza in patria sembrerebbe non più un’illusione. Non è inoltre da escludere l’ipotesi secondo la quale l’ex Genoa potrebbe continuare a vestire i colori dei rossoblù ancora per un’altra stagione in prestito.