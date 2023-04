Calciomercato Inter, un ex Juve per la difesa | Marotta ci ripensa

I gol presi in questa stagione dall’Inter sono troppi per una squadra che parte per vincere il campionato. Ora anche un posto in Champions è a rischio e la partita con la Lazio di domani a pranzo è decisiva. L’obbiettivo della dirigenza nerazzurra è di riuscire a rinforzare il reparto difensivo nonostante chi dovrebbe lasciare sono nomi di alto livello. Il primo nome per la difesa è Merih Demiral che finora non ha avuto una stagione esaltante per via di qualche problema fisico.

Voglia di Inter per il turco ma nessuna lite con Gasperini

Il difensore turco, in estate, potrebbe lasciare Bergamo. Nei giorni scorsi era uscita la notizia tra Demiral e Gasperini ma il tutto smentito dai protagonisti. L’ex Juve, però, avrebbe voglia di giocare la Champions e l’Inter potrebbe fare al caso suo.