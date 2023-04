Calciomercato Juventus, arriva dalla Francia il dopo Allegri | Ritorno vicino

La stagione della Juventus è sicuramente sotto le aspettative con la possibilità però di vincere ancora un trofeo. I bianconeri, infatti, sono ancora in corsa per l’Europa League dove in semifinale affronteranno il Siviglia. Se anche quest’anno dovesse finire senza trofei la panchina di Massimiliano Allegri potrebbe essere in discussione. Per sostituirlo ci sarebbe un ex Juve che ha fatto il secondo di Andrea Pirlo prima di passare al Verona e poi al Marsiglia come allenatore.

Tudor il prescelto per sostituire Allegri

Tudor sta esprimendo un gioco interessante al Marsiglia ma ancor prima aveva mostrato grandi cose col Verona. Il tecnico piace molto alla nuova dirigenza bianconera e chissà che il suo ritorno non possa diventare realtà.