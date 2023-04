Calciomercato Juventus, fumata bianca dei bianconeri per Frattesi | Si tenta l’affondo

Il prossimo anno in casa Juventus si assisterà con ogni probabilità ad una vera e propria rivoluzione a centrocampo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Vecchia Signora starebbe tentando di il rush decisivo per Davide Frattesi. La situazione è ovviamente ancora in bilico e nulla è ancora deciso ma ciò che invece è già sicuro è che la Juventus tenterà sicuramente il tutto per tutto verso il giovane gioiello centrocampista del Sassuolo. In ogni caso, qualunque sia l’esito finale della trattativa – che ancora non è iniziata tra le parti – il centrocampo della rosa di Massimiliano Allegri verrà stravolto e molto probabilmente perderà alcuni pupilli e giocatori chiave come Adrien Rabiot. Il francese è infatti in scadenza di contratto e tra le parti non sembra che sia stato trovato ancora un accordo per il suo prolungamento. Inoltre anche il rapporto Paredes-Juventus sembra destinato a tramontare, con il campione del mondo in carica con l’Argentina che non verrà riscattato dalla Juventus, anche secondo l’Equipe, e che quindi farà ritorno a Parigi. Anche il PSG se ne libererà molto probabilmente, visto che il giocatore è finito sotto i riflettori del Galatasaray. Chiariamo ora il punto su Frattesi.

Calciomercato Juventus, Frattesi è l’obiettivo numero uno per il centrocampo, la Roma lo contende

La Juventus cercherà, come già detto in precedenza, di comprare a tutti i costi Davide Frattesi. Il centrocampista classe ’99 di proprietà del Sassuolo è l’obiettivo principale per il centrocampo della prossima stagione bianconera. La dirigenza della Vecchia Signora vorrebbe quindi ricostruire il centrocampo proprio a partire dall’ex Monza, anche se l’intento di arrivare tra le prime quattro non dovesse essere centrato. Oltre ai bianconeri, però, ci sarebbe anche la Roma di José Mourinho in corsa per il giocatore. Frattesi è inoltre cresciuto nelle giovanili dei giallorossi – dopo una breve parentesi iniziale alla Lazio. La difficoltà numero uno che si presenta per le due squadre è la valutazione del cartellino del giocatore che ne fa il Sassuolo, ovvero non inferiore ai 40 milioni di euro.