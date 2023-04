Calciomercato Juventus, grana Kulusevski con il Tottenham I Lo scenario

Quale futuro per Dejan Kulusevski? La domanda se la fanno soprattutto in casa Juventus. Il giocatore, approdato un anno e mezzo fa al Tottenham, non è sicuro di rimanere agli Spurs.

Kulusevski, niente riscatto e ritorno alla Juventus?

Gli addii di Antonio Conte e di Fabio Paratici, infatti, abbassano non di poco le possibilità di una permanenza. Sono 35 i milioni di euro che il Tottenham dovrà sborsarsi se vorrà tenersi lo svedese. Se ciò non dovesse succedere, la Juventus si ritroverebbe per le mani una patata bollente tutt’altro che difficile da gestire. La stampa britannica nutre dei dubbi sullo scenario che vorrebbe Kulusevski riscattato, anche alla luce del fatto che sulla panchina del Tottenham non sieda più il tecnico salentino.