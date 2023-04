Calciomercato Milan, Fresneda resta un obbiettivo concreto per la fascia | Ora si può

Il Milan deve far fronte a un finale di stagione dove tutti i giocatori saranno importanti per raggiungere il quarto posto in campionato e provare a scrivere la storia in Champions League. Intanto sul mercato però, si guarda a calciatori utili in prospettiva futura. Il nome più gettonato, nelle ultime ore, è quello che riguarda Ivan Fresneda, difensore spagnolo classe 2004 del Valladolid.

Tanti top club sul talentino

Battere la concorrenza sarà difficile ma non impossibile. La Juventus si sarebbe già tirata fuori mentre Inter e Roma restano in corsa. Attenzione alla Premier dove Newcastle e Arsenal potrebbero insidiare con il Borussia Dortmund alla finestra che osserva la situazione.