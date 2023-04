Calciomercato Milan, Maldini guarda in Premier per il centrocampista | Il nome

Vecchio pallino della dirigenza del Milan, in queste ultime ore è tornato ad essere tra i papabili obiettivi per il Calciomercato dei rossoneri in estate. Si tratta di Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea, che da molto tempo è nel mirino del Diavolo e che quest’estate molto probabilmente lascerà la città londinese. Nelle ultime ore il Milan avrebbe avuto contatti con il club londinese in merito al giocatore.

Calciomercato Milan, pronta l’offerta dei rossoneri per Loftus-Cheek

Secondo quanto riportato da Football.London, il Milan avrebbe avuto contatti con il Chelsea nell’ultima settimana per un possibile trasferimento di Loftus-Cheek. Il contratto del centrocampista scadrà nel 2024 e per questo motivo i rossoneri si sarebbero fatti avanti per valutare l’eventualità di un’operazione low cost. Il giocatore viene valutato intorno alle 22 milioni di sterline, ma i Blues potrebbero abbassare le proprie pretese, onde evitare di perdere il giocatore a meno, o addirittura a parametro zero tra un anno.