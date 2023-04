Calciomercato Milan, Maldini ha trovato il vice Giroud in Olanda | Il nome

Manca poco, forse pochissimo, al termine della stagione ma questo ultimo periodo di conclusione dell’annata 2022/23 si prospetta, e sarà, sicuramente il più rovente. Questo è il tempo delle partite decisive per non retrocedere e cadere nel baratro, oppure per ambire in grande e sognare di alzare un trofeo prima dell’epilogo della stagione. Questa è la situazione del Milan. Stefano Pioli e i suoi uomini sono in corsa per rientrare tra le prime quattro squadre del campionato e ottenere così la qualificazione alla prossima Champions League, e per giunta avranno da giocarsi nel prossimo mese di maggio l’accesso alla finale della stessa competizione, in quello che sarà uno spettacolare Euroderby. Questi sono pensieri che sembrano per ora non preoccupare o meglio fare solo da sfondo alle tante pratiche che a Casa Milan Paolo Maldini e Frederic Massara hanno da dipanare. Con Divock Origi in partenza e con Zlatan Ibrahimović che probabilmente lascerà la sua seconda casa, appare ormai certo che il Milan dovrà intervenire sul mercato per trovare un vice Giroud – che ha rinnovato e che è sempre più centrale nel progetto rossonero. I dirigenti del Diavolo si sarebbero già mossi e avrebbero individuato in Olanda il possibile nuovo colpo per l’attacco. Stiamo parlando di Santiago Giménez del Feyenoord.

Calciomercato Milan, Giménez del Feyenoord stuzzica Maldini come vice Giroud

La stagione del nove – non per numero, 29, ma per ruolo – messicano è semplicemente da coronare. Alla sua prima esperienza in Europa, Santiago Tomás Giménez ha già collezionato 46 presenze complessive, nelle quali ha messo a segno ben 25 reti, fornendo tra l’altro anche 3 assist. Con i suoi gol e le sue prestazioni il bomber messicano, nato a Buenos Aires ma che ha anche il passaporto italiano, sta trascinando il suo Feyenoord verso la conquista del quindicesimo titolo nazionale. Le prestazioni di Giménez sono finite sotto i riflettori non solo del Milan, ma anche di tante altre big come Atletico Madrid e Lazio. Proprio i biancocelesti sarebbero avanti nella trattativa rispetto alle altre concorrenti. Il Milan se vorrà quindi portarsi a casa uno delle più grandi rivelazioni di questa stagione, dovrà senza meno offrire una cifra che si aggiri sui 20 milioni di euro e forse anche qualcosa di più, oltre a un buono stipendio per il giocatore.