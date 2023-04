Calciomercato Napoli, l’agente di Osimhen rassicura i partenopei: “Non ci sono altri accordi”

Il Napoli si sta apprestando alla vittoria del terzo scudetto della sua storia: una vittoria contro la Salernitana, con conseguente pareggio o sconfitta della Lazio, permetterebbe alla formazione di Luciano Spalletti di festeggiare il trionfo in campionato. Un successo ampiamente meritato, in quanto i partenopei si sono trovati al vertice della classifica sin dalle prime giornate, per poi non lasciarla più. Merito anche del tecnico di Certaldo, che è riuscito a creare un gruppo coeso e a dare un’identità alla propria formazione.

Napoli, le parole dell’entourage di Osimhen

Uno degli uomini importanti di questo Napoli è Victor Osimhen, il quale è il capocannoniere del campionato: il nigeriano ha avuto un feeling particolare con Kvicha Kvaratskhelia, l’altro protagonista della squadra di Luciano Spalletti. In merito alle possibili voci di partenza in estate dell’ex calciatore del Napoli, è arrivata la smentita dell’entourage del centravanti sul Mundo Deportivo: “Chi dice che ci sono accordi con altre squadre racconta fake news, è ancora troppo presto per il calciomercato”.