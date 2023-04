Calciomercato Roma, cercasi attaccante: occhi in casa Benfica

Nonostante una buona stagione che la vede in lotta per il piazzamento in Champions League per ciò che concerne il campionato e in semifinale di Europa League, la Roma vorrebbe rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tiago Pinto, dunque, è al lavoro per consegnare a José Mourinho una rosa all’altezze e, magari, in grado di lottare anche per quello che scudetto che a Roma manca dal lontano 2001.

Roma, Goncalo Ramos nella lista di Tiago Pinto

In virtù di ciò, uno dei reparti da migliorare è senza dubbio l’attacco, in quanto Tammy Abraham e Andrea Belotti non stanno rendendo come si aspettava la società. Per questa ragione, Tiago Pinto, Ds della Roma, secondo quanto riportato da A Bola, starebbe monitorando con attenzione Goncalo Ramos, attaccante del Benfica. Il bomber portoghese, però, ha una clausola rescissoria di 120 milioni di euro e un contratto in scadenza nel 2026: la trattativa si preannuncia complicata, ma la società giallorossa proverà a strappare il centravanti alla squadra lusitana.