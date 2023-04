La Dea si fa bella di notte, Torino battuto grazie ad una magia di Zapata

L’Atalanta batte il Torino e spera nella Champions

L’Atalanta vince a Torino grazie ad una magia di Zapata e si porta a due punti da Milan e Roma in classifica, mettendo nel mirino la zona Champions.

La cronaca

L’Atalanta passa in vantaggio al 34′ grazie ad una rete di Zappacosta, che scende sulla fascia sinistra entra in area ed in diagonale, con la complicità di Milinkovic porta la Dea in vantaggio. Il Toro nel primo tempo non effettua tiri in porta, e le sue trame di gioco vengono sempre intercettate dalla difesa nerazzurra. Al 50′ arriva il primo tiro nello specchio della porta da parte del Torino con Vlasic, ma Sportiello respinge. I granata pareggiano al 76′ con Sanabria che raccoglie una corta respinta di Sportiello su un tiro di Myranchuk. All’85’ ci riprova Zappacosta dal limite servito da Muriel, ma stavolta Milinkovic non si fa sorprendere. Atalanta in vantaggio all’88’ con una super azione personale di Zapata che entra in area saltando due avversari, dribbling di tacco su un avversario e palla in rete.

Il tabellino

Torino-Atalanta 1-2

TORINO: Milinkovic-Savic, Djidji, Schuurs, Buongiorno, Lazaro, Linetty (17′ st Ricci), Ilic, Rodriguez (17′ st Vojvoda), Miranchuk, Karamoh (1′ st Vlasic), Sanabria (44′ st Pellegri). A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Pellegri, Vlasic, Singo, Adopo, Seck, Vojvoda, Ricci, Gineitis. Allenatore: Ivan Juric.

ATALANTA: Sportiello, Toloi, Djimsiti, Scalvini (20′ st Palomino), Mæhle, Éderson (34′ st Muriel), de Roon, Koopmeiners, Zappacosta, Pašalić (8′ st Boga), Højlund (8′ st Zapata). A disposizione: Musso, Rossi, Palomino, Muriel, Boga, Demiral, Bernasconi, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Reti: 34′ pt Zappacosta, 30′ st Sanabria, 43′ st Zapata

Ammoniti: Rodriguez, Palomino