Lazio, con l’Inter per la Champions: la vittoria a San Siro manca dal 2019

Domenica 29 aprile 2023, all’orario di pranzo, andrà in scena Inter Lazio: il match di San Siro sarà importante ai fini della classifica, con la squadra di Inzaghi che avrebbe una delle ultime occasioni per avvicinarsi ai primi quattro posti che garantirebbero l’accesso alla prossima edizione della Champions League. La squadra di Maurizio Sarri, però, non vorrebbe permettere ai nerazzurri di recuperare punti in modo da tenere a debita distanza le avversarie per i primi quattro posti.

Lazio, Sarri cerca la vittoria a San Siro

Per la Lazio, dunque, sarà una partita complicata: a San Siro contro l’Inter la squadra biancoceleste non vince dal 2019, quando Milinkovic Savic regalò i tre punti alla formazione capitolina con un’incornata: il centrocampista serbo ha segnato già segnato cinque reti ai nerazzurri, un felling che Maurizio Sarri spera continui anche in vista del match di domani, domenica 29 aprile 2023. Dopo la caduta contro il Torino, la Lazio non può permettersi altri passi falsi e, dunque, contro la squadra allenata dall’ex Simone Inzaghi sarà importante reagire e mantenere la porta inviolata come accaduto nelle ultime cinque trasferte.