Milan, questione stadio ancora in stand-by I Tutto rinviato in estate

Non emergono sviluppi sul fronte del nuovo stadio del Milan. La situazione legata alla costruzione dell’ impianto rossonero, nelle ultime settimane, non ha vissuto ulteriori passi avanti. E’ quanto rivela oggi La Gazzetta dello Sport, la quale fa notare come sia passato ormai un mese dal famoso incontro tra Gerry Cardinale e il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Stadio Milan, una decisione a fine campionato

Un tempo vissuto senza che si registrassero sostanziali novità. Da una parte il Milan, che sta valutando l’area La Maura, dall’altra le associazioni ambientaliste, che non ci stanno e stanno dando battaglia su questo fronte. Di fronte a questo ostacolo, oltre a quello rappresentato dalla burocrazia, il Milan avrebbe deciso un rinvio all’estate di tutto l’iter. Oltre alla suddetta area, il Milan sta valutando altre zone, come San Donato, Rozzano-Assago e Sesto.