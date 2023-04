Real Madrid-Almeria, probabili formazioni e dove vederla

Al Bernabeu arriva l’Almeria

Il Real Madrid ospita l’Almeria, nell’incontro valido per la 32esima giornata de LaLiga. Il match è in programma questa sera alle 18.30 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Blancos di Ancelotti che, dopo la brutta sconfitta subita a Girona nell’infrasettimanale, cercheranno un risultato positivo davanti ai propri tifosi, anche per consolidare il secondo posto insidiato dall’Atletico Madrid, ora distante solo due punti; ben diversa la situazione degli ospiti che, invece, sono a caccia di punti fondamentali per tenersi lontani dalla zona retrocessione. L’incontro sarà trasmesso, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Militao, Rudiger, Camavinga; Valverde, Tchouameni, Ceballos; Asensio, Rodrygo, Vinicius.

ALMERIA (4-2-31): Martinez; Chumi, Ely, Babic, Centelles; Melero, De la Hoz, Robertone; Baptistao, Suarez, Embarba.