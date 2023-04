Roma-Milan, le ultime sulle formazioni

Roma di Mourinho con 3-4-2-1: Rui Patricio tra i pali; difesa con Mancini, Kumbulla e Ibanez; a centrocampo Cristante e Matic, sulle fasce Zalewski e Spinazzola; cambi importanti in attacco, El Shaarawy, preferito a Solbakken, accanto a Pellegrini per sostenere Belotti che prende il posto di Abraham. Classico 4-3-3 in casa Milan, dove cambia ben poco: Maignan, Kjaer, Tomori, con Calabria e Theo terzini; centrocampo affidato al trio Tonali-Bennacer-Krunic, attacco con il tridente composto da Brahim Diaz, Leao e Giroud.

Le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; El Shaarawy, Pellegrini; Belotti.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Brahim Diaz, Giroud, Leao.