Roma-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Scontro Champions all’Olimpico

Scontro diretto per la Champions tra Roma e Milan. In programma all’Olimpico, alle 18, l’incontro tra giallorossi e rossoneri vale il momentaneo quarto posto. Entrambe a 56 punti – a soli tre punti dalla Juventus, momentaneamente terza, ma anche a due punti dall’Inter, attualmente sesta – vorranno ottenere una vittoria fondamentale per la classifica. Tuttavia, la Roma di Mourinho dovrà riscattare la sconfitta subita a Bergamo lunedì sera; mentre, il Milan cercherà di dare continuità ai risultati, dopo la vittoria casalinga contro il Lecce. Il match verrà trasmesso, in esclusiva, su DAZN, con telecronaca di Pierluigi Pardo e commento di Emanuele Giaccherini.

Le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Solbakken, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Brahim Diaz, Giroud, Leão. All. Pioli