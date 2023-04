Saelemaekers risponde ad Abraham: 1 a 1 all’Olimpico

La Roma torna in campo nel big match contro il Milan. Per i giallorossi questa è una chiamata molto importante in chiave Champions, non meno per i rossoneri che vogliono continuare la striscia di risultati positivi. Primo tempo subito caldo, infatti al minuto 4, Mourinho fa un gesto di stizza nei confronti di Tammy Abraham, che non sembra esser della partita, mandando a scaldare subito Solbakken. Dopo pochi minuti la Roma ha la prima vera occasione della partita con Lorenzo Pellegrini, che però spara alto. Il match continua ad alti livelli, mostrando sul campo tanta cattiveria agonistica anche negli scontri di gioco, al punto di costringere Mourinho al primo cambio, facendo subentrare Bove al posto di Kumbulla. Il Milan sembra tenere botta alle discese continue dei giallorossi, accennando qualche segno di reazione. Nel secondo tempo la trama non cambia, la Roma continua a schiacciare i rossoneri creando varie occasione che vedono, però, sfumarsi nell’ultimo passaggio. I ragazzi di Mourinho tengono bene il campo contro un’avversaria ben organizzata da mister Pioli, che non sembra scuotere troppo i suoi. L’unica occasione pericolosa del Milan arriva al 60esimo con il neo entrato Saelemaekers, che tutto solo calcia alto sopra la traversa. Finisce 0 a 0 all’Olimpico di Roma. Un pari che non serve a nessuna delle due. Un colpo di genio di Abraham nel finale porta in vantaggio la Roma, recuperata subito dal gol di Saelemaekers. Da sottolineare la scandalosa prestazione di Orsato.

Roma-Milan, tabellino e risultato (1-1)

Reti: Abraham, Saelemaekers

Ammonizioni: Tomori, Matic, Ibanez, Krunic, Cristante

ROMA (3-4-1-2): Rui Patrício; Mancini, Kumbulla (dal 15′ Bove, dal 43′ st Camara), Ibañez; Çelik, Cristante, Matić, Spinazzola; Pellegrini; Abraham, Belotti (dal 1’st El Shaarawy). A disposizione: Boer, Svilar; Camara, Tahirović, Volpato, Zalewski; Dybala, Solbakken. Allenatore: Mourinho.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær (dal 28′ st Kalulu), Tomori (dal 1′ st Thiaw), Hernández; Krunić, Tonali; Díaz (dal 17′ st Saelemaekers), Bennacer, (dal 28’st De Keteleare) Leão; Giroud. A disposizione: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Gabbia; Adli, Bakayoko, Vranckx; Messias, Origi, Rebić. Allenatore: Pioli.