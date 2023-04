Torino-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla

L’Atalanta, reduce dalla vittoria casalinga contro la Roma, ospite del Torino, questa sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. I bergamaschi, rientrati in corsa per un posto nell’Europa che conta (6 punti dalla Roma quarta), proveranno a portare un risultato positivo per restare agganciati al treno Champions; i granata, invece, vogliono ritrovare la vittoria in casa che manca dall’1-0 contro il Bologna dello scorso 6 marzo. Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite), e in streaming su DAZN, Now e Sky Go.

Le probabili formazioni:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Boga, Zapata. All. Gasperini.