Cagliari-Ternana, probabili formazioni e dove vederla

Il Cagliari per tornare a vincere

A Cagliari arriva la Ternana, oggi alle 16.15. Formazione di Claudio Ranieri, che manca la vittoria da quattro giornate (ultima lo 0-4 esterno contro la Reggina), vuole ritrovare i tre punti davanti ai propri tifosi, per allungare sulle inseguitrici in zona play-off. Le Fere, invece, attualmente dodicesime, ma ancora in corsa per un posto nei play-off, arrivano al match reduci del bruttissimo 4-1 interno subito dal Venezia. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Barreca; Nández, Makoumbou, Lella; Rog; Lapadula, Prelec.

Ternana (4-3-3): Iannarilli; Diakité, Mantovani, Bogdan, Corrado; Agazzi, Coulibaly, Palumbo; Partipilo, Favilli, Falletti.