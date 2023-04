Bologna-Juventus: probabili formazioni e dove vederla

Juve in cerca di riscatto, Bologna per il sogno Conference League

Il Bologna sogna l’Europa e con una vittoria rimarrebbe in corsa per il settimo posto, che porterebbe agli spareggi di Conference League. La Juventus cerca la vittoria dopo 3 sconfitte consecutive tra Serie A e Coppa Italia. Il match avrà inizio alle 20.45 di domenica 30 aprile 2023 allo stadio Dall’Ara sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull’app e sulla piattaforma Dazn.

Bologna-Juventus: le probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Ferguson, Schouten, Dominguez; Orsolini, Zikrzee, Barrow. All. Thiago Motta

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Rabiot, Fagioli, Locatelli, Kostic; Di Maria, Milik, Chiesa. All. Allegri