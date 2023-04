Calciomercato Inter, spunta il nome di Nzola come possibile sostituto di Lukaku | Concorrenza forte per il giocatore

Non è mai troppo presto per pensare e operare in chiave mercato. Ciò vale anche in casa Inter, dove la società nerazzurra è già al lavoro per cercare di non arrivare poi in estate in ritardo sulla rotta di marcia. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono attivi ormai da mesi per svolgere tutte le questioni inerenti ai rinnovi contrattuali. L’Inter è infatti piena di giocatori in scadenza e di altri che i nerazzurri hanno mandato in prestito e che molto probabilmente faranno ritorno a Milano in estate. Parlando di giocatori in scadenza, Romelu Lukaku è uno di essi. Il gigante belga è infatti arrivato la scorsa estate in prestito secco dal Chelsea e quindi a fine stagione farà sicuramente, come confermato dallo stesso Marotta, ritorno a Londra. L’Inter avrà poi la possibilità di trattare nuovamente per riavere Big Rom in rosa, visto che i Blues preferirebbero sbarazzarsene, ma questa è una situazione che andrà presa esclusivamente dalla società di Viale della Liberazione. Una cosa è certa: quest’anno Lukaku, che percepisce un altissimo stipendio, ha deluso le aspettative e quindi l’Inter starebbe pensando di poterlo rimpiazzare la prossima stagione con M’Bala Nzola.

Calciomercato Inter, Nzola piace e sembra sempre più di un’ipotesi

Il nome di M’Bala Nzola starebbe così stuzzicando molto i dirigenti nerazzurri che sono intenti a domandarsi il da farsi con il futuro di Lukaku. L’attaccante dello Spezia potrebbe rappresentare il sostituto perfetto del belga. Prestanza fisica disumana e grandi capacità realizzative sono solo alcune delle grandi doti mostrate dall’angolano nella sua parentesi in Serie A. In questa sua stagione, nella quale si è messo definitivamente in mostra alle grandi squadre, Nzola ha finora totalizzato 15 gol e 3 assist in 28 partite tra Serie A e Coppa Italia. Lo spezzino, che è in Italia da quasi 7 anni, avendo militato nel Francavilla, nel Carpi e nel Trapani prima di trasferirsi dai liguri, non è sicuramente un attaccante di primo pelo, ma comunque vista la sua età, 26 anni – ad agosto 27 -, è un attaccante nel pieno della sua carriera.

Il futuro di Nzola

C’è da dire, però, che lo Spezia ha proposto a Nzola una estensione del contratto, che scadrà attualmente nell’estate del 2024, fino al 2025. L’angolano non ha ancora dato un responso e pare che voglia attendere per vedere se la sua squadra riuscirà o meno a salvarsi. L’Inter rimane comunque all’erta e vigile sulla situazione che riguarda Nzola, ma non è l’unica squadra. L’interesse verso il calciatore è forte anche da parte della Roma di José Mourinho. Decisivo sarà quindi il fatto se lo Spezia riuscirà a rimanere in Serie A.