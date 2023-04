Calciomercato Juve, è lui il prescelto per la panchina: via Allegri

La Juventus sta attraversando una stagione tutt’altro che semplice per vari motivi. Allegri è stato molto bravo a ricompattare il gruppo dopo ciò che era successo fuori dal campo ma lo stesso non si può dire sul piano del gioco. Il tecnico toscano non ha mai entusiasmato per la mole di gioco espressa con una Juve che spesso consegna il pallino del gioco agli avversari. Oltre ai nomi più blasonati ma anche più costosi, attenzione all’outsider principale.

De Zerbi il più richiesto dai tifosi

In Inghilterra c’è chi, con il suo Brighton, sta facendo cose incredibili e nella giornata di ieri ha rifilato un sonoro 6-0 al Wolverhampton. Stiamo parlando di Roberto De Zerbi che tutti i tifosi bianconeri vorrebbero sulla propria panchina. Anche la società starebbe valutando l’ex Sassuolo comunque vada il finale di stagione.