Calciomercato Juventus, sirene inglesi per l’attaccante | L’addio non è da escludersi

Non è mai mite e pacata l’aria in casa Juventus. Dopo la concessione, seppur non definitiva, dei fatidici 15 punti tolti in precedenza per il caso plusvalenza ecc., si poteva ipotizzare che ciò potesse dare una spinta e un’energia positiva alla squadra di Massimiliano Allegri per il finale di stagione. Dopo la sconfitta con il Napoli, oltre che dura da digerire per la rivalità anche per il fatto che è arrivata allo scadere della gara, la Vecchia Signora ha perso però anche a San Siro contro l’Inter, giocando una terribile gara sotto tutti i punti di vista, e abbandonando così anche l’obiettivo Coppa Italia. Una stagione deludente e piena di difficoltà, che sembrano persistere, quella della Juventus, ed inoltre secondo alcune voci, negli ultimi giorni ci sarebbero state molte discussioni piuttosto forti e accese tra Allegri e alcuni giocatori. Uno degli uomini tirati in ballo era stato anche Dusan Vlahović. Stagione fin qui molto complicata quella per il serbo, che è stato mandato addirittura in tribuna contro l’Inter per un problema fisico, e che non riesce a sbloccarsi sia a livello di gol che di prestazioni. L’ex Fiorentina sembra soprattutto assente anche psicologicamente e così una separazione in estate tra le due compagine non appare impensabile. Molte sono le squadre interessate Vlahović, ma nelle ultime ore pare che il Manchester United faccia sul serio e voglia puntare al giocatore in estate.

Le difficoltà di Vlahović

L’avventura di Dusan Vlahović, acquistato a gennaio della scorsa stagione dalla Fiorentina, con la maglia dei bianconeri è iniziata veramente nei migliori dei modi. Tantissimi gol e un impatto notevole sulla rosa dopo l’arrivo del serbo. In questa stagione si pensava che Vlahović potesse sbocciare definitivamente e realizzare una stagione da record come la precedente, se non migliore. Ma così non è stato. Difficoltà complessive nell’ambiente Juventus, uno stile di gioco difensivo poco adatto a lui ma in generale a tutti gli attaccanti, e tanti problemi fisici. Così ad oggi, in campionato, Vlahović ha totalizzato in totale 22 presenze, 8 gol e 2 assist.

Calciomercato Juventus, il Manchester United è interessato a Vlahović

Se quindi la scorsa stagione una separazione tra le parti appariva impensabile, ad oggi è la strada più plausibile e che forse farebbe meglio sia al giocatore che alla Juventus – se in panchina dovesse rimanere Allegri. Nonostante la deludente stagione, le qualità del classe 2000 rimangono indiscusse e perciò sono moltissime le squadre interessate a Vlahović e pronte a contenderselo. Su tutte, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Manchester United. I “Red Devils” hanno strettamente bisogno di un vero numero nove per la prossima stagione, visto che Weghorst è in prestito e l’unica altra vera punta è Martial. Il prezzo che la Juventus vuole per lasciar partire Vlahović è di almeno 80 milioni di euro, se no non se ne parla. Sta quindi ora allo United decidere se investire su Vlahović, o magari preferire un altro giocatore, visto che i “Diavoli Rossi” sarebbero interessati anche a Osimhen.