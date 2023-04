Calciomercato Milan, tutti d’accordo per Leao | Maldini accelera per il rinnovo del top player

“Io mi fido di Maldini, che finora non ha sbagliato niente. Tutti criticavano la società per aver lasciato andar via Donnarumma, ma i fatti hanno dato ragione ai dirigenti rossoneri. Chi, ora come ora, non vorrebbe Leao nella propria squadra? In ogni caso, il Milan farà sicuramente la scelta giusta”. Queste le sono le parole di Antonelli, ex calciatore di Milan e Roma che ha parlato di Rafael Leao, protagonista nel match dell’Olimpico.

Calciomercato Milan, Mourinho: “Leao è stratosferico”

E non è finita qui perchè dopo l’1-1 dell’Olimpico è arrivato anche il commento di Josè Mourinho, che mette tutti d’accordo per quanto riguarda il rinnovo del calciatore portoghese. “Rafael è un giocatore stratosferico, quando sta nel suo habitat e può puntare è devastante. Ci siamo protetti lì con Celik, che lo conosce bene. Abbiamo fatto una pressione asimmetrica e abbiamo controllato abbastanza bene con un grande sforzo di tutti”.