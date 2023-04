Calciomercato Roma, nuovo nome per la porta: Pinto ci prova

Il risultato all’Olimpico di ieri sera, sta stretto alla Roma, che ha dominato la maggior parte dell’incontro, contro un Milan non troppo pericoloso. Solo un pari che serve a ben poco nel discorso Champions, da cui i giallorossi sono obbligati a ripartire. La qualificazione nell’Europa che conta significa poter agire sul mercato in maniera concreta ed allo stesso tempo essere più appetibile come idea, per i “nuovi” calciatori. Pinto rivoluzionerà parecchio la rosa e lo farà partendo dal portiere, dove Rui Patricio sembra aver dato tutto.

Roma, occhi su Di Gregorio

Oltre ai nomi di Vicario e Carnesecchi, la società sembra aver messo gli occhi anche su Michele Di Gregorio. Lo scouting della Roma si trovava ieri al Picco di La Spezia, in occasione del match tra bianconeri e Monza, per monitorare da vicino l’estremo difensore brianzolo.