Cremonese-Verona: probabili formazioni e dove vederla

Match fondamentale in chiave salvezza

Cremonese-Verona è un match di enorme importanza. Con una vittoria, i padroni di casa riaccenderebbero le loro speranze di permanenza in A, poiché si avvicinerebbero a soli 5 punti dallo Spezia, 17esimo. Il Verona, vincendo, uscirebbe dalla zona retrocessione e molto probabilmente condannerebbe la Cremonese alla retrocessione. La partita avrà calcio d’inizio alle 15 di domenica 30 aprile allo Zini di Cremona e sarà trasmessa in esclusiva in su Dazn.

Cremonese-Verona: probabili formazioni

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Ghiglione, Bianchetti, Vasquez, Valeri; Galdames, Castagnetti, Meité; Pickel; Okereke, Dessers. All. Ballardini

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Depaoli, Duda, Tameze, Lazovic; Verdi, Kallon; Djuric. All. Zaffaroni